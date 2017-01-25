19:55, 25 января 2017

Путин обсудил ситуацию в Сирии с королем Иордании

Теги:  путин  Сирийский конфликт  иордания

Урегулирование конфликта в Сирии стало одной из главных тем переговоров в Москве Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II.

Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II в среду обсудили сирийское урегулирование с учетом итогов прошедшей встречи в Астане. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Иорданский лидер подчеркнул, что Россия играет стержневую роль в международных делах, и, в том числе, в решении региональных проблем. Абдалла II заявил, что его страна полностью поддерживает переговорный процесс, начавшийся в Астане. Он выразил надежду, что переговоры будут продолжаться в разных форматах и, в частности, в женевском.

Иорданский монарх особо отметил доверительных характер отношений между ним  и  российским президентом. В свою очередь Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что диалог на высшем уровне между Москвой и Амманом успешно развивается.

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