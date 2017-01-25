Воспитатель детсада в Уфе забыла двухлетнего ребенка в лифте

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В Уфе Следственный комитет устанавливает обстоятельства инцидента в одном из частных детских садов. Там воспитатели после прогулки забыли двухлетнего ребенка в лифте. Видеозапись с камеры наблюдения попала в интернет. На кадрах видно, как мальчик в течение нескольких минут пытается дотянуться до кнопок. В саду заметили отсутствие воспитанника только после звонка консьержа, которая увидела ребенка по камерам наблюдения.

Восемь дошколят, не считая воспитателей. То, как младшая группа частного детского сада возвращалась с прогулки, сейчас рассматривает местная прокуратура, передает "ТВ Центр".

Над своим решением Наталья Зайдуллина долго не думала. Консъержка сразу позвонила в детский сад, когда на её глазах воспитательницы вывели подопечных из лифта. Но самого маленького почему-то забыли.

"Представляете, что ребёнок там пережил? Такой маленький кроха? В замкнутом пространстве. Если это фобия у ребенка разовьется вообще на всю жизнь?" – говорит консьерж.

Впрочем, страха взрослых Тимур, судя по записи, не разделил. Справедливо, видимо, рассудив, что слезами горю не поможешь, полуторагодовалый мальчик попытался нажать на кнопку.

Но дотянуться до панели не получилось. "Допустим, дверь открылась бы, а ребёночек ринулся, а дверь бы закрылась! Его могло зажать, прижать, увезти вверх, вниз, да всё, что угодно могло с ребенком случиться", - рассказала Наталья Зайдуллина.

Правда, родителям мальчика воспитатели рассказали другую историю. Мол, ребёнка в лифте никто не забывал. А дверь сама закрылась. Легкомысленные показания воспитателей уже выслушали полицейские. За ними нагрянула инспекция местного отдела образования.

"Сегодня выходили туда, знакомились. Еще раз провели инструктаж с работниками детского сада об усилении ответственности", - сообщила начальник отдела дошкольного образования и кадрового обеспечения управления образования администрации Уфы Ирина Саморукова.

Но Юлия Емалиева в серьезность этого учреждения давно не верит. После нескольких "случайных детских потерь" побоялась, что однажды лишится и собственной дочери. Поэтому решила подыскать что-нибудь другое. Безопасное.

"После одной из прогулок так получилось, что мы пошли к своему подъезду, а группа детей зашла в подъезд, где находится садик. А один ребёнок остался на улице. И несколько минут ребёнок находился один перед подъездом. Через несколько минут дверь открылась, ребёнка завели уже", - отметила она.

То, что случай с лифтом далеко не первый, хором подтверждают и консьержи. В случае чего они готовы предоставить записи видеонаблюдения. Родители дошколят сейчас готовят письмо с жалобой на детский сад в надзорные органы. Ведь не все же дети такие же бесстрашные, как маленький Тимур. Кто-то может и испугаться.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".