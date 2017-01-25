МОК лишил Усэйна Болта золотой медали ОИ-2008

Теги: Спорт мок допинг легкая атлетика

Ямайский спринтер лишен золотой медали в эстафете из-за положительной допинг-пробы его партнера по команде Несты Картера. МОК принял решение дисквалифицировать всю сборную этой страны, которая участвовала в забеге на Олимпиаде 2008 года.

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт лишен золотой медали в эстафете 4х100 метров Олимпийских игр 2008 года в Пекине из-за перепроверки допинг-пробы его товарища по команде Несты Картера. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В организме Картера было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

По данным МОК, дисквалифицирована вся сборная Ямайки, которая на Олимпиаде в Пекине выступала в составе Несты Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла. Второе место тогда заняла команда Тринидада и Тобаго, третьей стала сборная Великобритании, а четвертой – Япония.

Таким образом, после отобранного звания, Болт стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Кроме того, он является 11-кратным чемпионом мира, а также обладателем действующих мировых рекордов в беге на дистанциях 100 и 200 метров.

Ранее сообщалось, что МОК также лишил россиянку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей на Олимпиаде в Пекине после обнаружения у нее запрещенного вещества туринабол.

Читайте также:

Легкоатлетка Лебедева лишена двух серебряных медалей ОИ-2008