В МВД России заявили о ликвидации Управления "Т"

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В антикоррупционном главке МВД создана новая структура - Управление "Р". Оно будет работать вместо Управления "Т", в котором служил скандально известный полковник Дмитрий Захарченко. Сейчас его обвиняют в получении взятки и должностных преступлениях.

Управление "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) будет ликвидировано. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, вместо него создана новая структура – Управление "Р".

Как говорится в сообщении на сайте МВД, в Управлении "Р" созданы четыре отдела. В них предусмотрены направления деятельности по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, транспортировки нефти и газа, горной промышленности, незаконным оборотом драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, переработки, транспортировки нефтепродуктов и газоконденсата, а также химической промышленности. Кроме того, один из отделов будет бороться с генерированием, передачей и распределением электроэнергии, угольной промышленности.

"Общая штатная численность ГУЭБиПК МВД России в результате принятия приказа не изменилась", - отметила Ирина Волк.

Сейчас кандидаты на замещение вакантных должностей в Управлении "Р" проходят проверки со стороны Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ России "с целью отбора сотрудников, наиболее подготовленных к осуществлению профессиональной деятельности и эффективному выполнению стоящих перед ГУЭБиПК МВД России задач".

13 сентября 2016 года глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК. По результатам процедуры был уволен ряд сотрудников. Это произошло после скандала с задержанием и последующим арестом врио начальника управления "Т" Дмитрия Захарченко, которого обвинили в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

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