Беременная девушка выпала из окна 14 этажа дома в Марьине

Теги: падение Происшествие москва смерть беременность

На юго-востоке Москвы из окна жилой многоэтажки выпала беременная девушка. Она скончалась от полученных травм. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В столичном районе Марьино у одного из многоэтажных жилых домов на улице Верхние Поля обнаружено тело беременной девушки. Предположительно, она выпала из окна квартиры на 14 этаже. Об этом сообщает портал Life.

Прибывшие медики констатировали смерть москвички от полученных травм. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Ранее 20-летняя девушка уже дважды теряла детей из-за выкидыша. Возможной причиной падения могла стать угроза повторения самопроизвольного аборта.