ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США

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Две атомные субмарины столкнулись недалеко от базы США в Шотландии. Данный инцидент оставался засекреченным с 1974 года. Столкновение подлодок двух государств могло привести к началу Третьей мировой войны.

Атомные подводные лодки СССР и США столкнулись недалеко от побережья Великобритании в самый разгар холодной войны между странами в 1974 году. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на опубликованный документ ЦРУ.

Данный инцидент произошел рядом с заливом Холи-Лох в Шотландии примерно в 50 километрах от Глазго и оставался засекреченным более 40 лет. В этом регионе у США находилась база подводных лодок в период с 1961 по 1992 год.

В документе отмечается, что американская субмарина везла 160 ядерных боеголовок. Кроме того, столкновение с советской подводной лодкой было настолько серьезным, что могло привести к началу Третьей мировой войны.