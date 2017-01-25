В Великобритании назвали "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора"

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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон жестко отозвался о российском авианосце "Адмирал Кузнецов", назвав его "кораблем позора". По его словам, миссия этого судна "продлила страдания сирийского народа".

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который участвовал в походе в Средиземноморье, "кораблем позора". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Daily Telegraph.

"Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", - приводит издание слова министра.

По его словам, Лондон и дальше будет следить за каждым шагом этих российских кораблей вблизи Великобритании в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности страны.

Российская авианосная группа возвращается в порт базирования в Североморске из похода в Средиземное море. Сейчас корабли, пройдя через пролив Ла-Манш, вошли в Северное море. За ними наблюдают корабли НАТО, число которых составляет не менее семи.

Во время прохождения авианосной группы Северного флота через Ла-Манш, над ними на высоте 150 метров пролетел самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon.

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