В Великобритании назвали "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора"
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон жестко отозвался о российском авианосце "Адмирал Кузнецов", назвав его "кораблем позора". По его словам, миссия этого судна "продлила страдания сирийского народа".
Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который участвовал в походе в Средиземноморье, "кораблем позора". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Daily Telegraph.
"Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", - приводит издание слова министра.
По его словам, Лондон и дальше будет следить за каждым шагом этих российских кораблей вблизи Великобритании в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности страны.
Российская авианосная группа возвращается в порт базирования в Североморске из похода в Средиземное море. Сейчас корабли, пройдя через пролив Ла-Манш, вошли в Северное море. За ними наблюдают корабли НАТО, число которых составляет не менее семи.
Во время прохождения авианосной группы Северного флота через Ла-Манш, над ними на высоте 150 метров пролетел самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon.
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