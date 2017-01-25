В Москве не удивлены сообщениями о прослушке ФБР посла России

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Телефонные переговоры советника Дональда Трампа с российским послом в США прослушивала американская разведка. Об этом сообщает американская пресса. О содержании этих бесед журналисты гадали, обвиняя советника президента чуть ли не в сговоре с Москвой. Но все домыслы развеяла пресс-служба Белого дома. В Москве заявили, что ситуация с прослушкой не вызывает удовлетворения. Но и удивления тоже.

До чистосердечного признания, конечно же, не дошло. Информацию о том, что ФБР прослушивали российского посла в США, распространило NBC со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что происходило это регулярно. Но особый интерес у спецслужб вызвала беседа Сергея Кисляка и советника Трампа Майкла Флинна, основные темы которой пришлось раскрывать пресс-секретарю Белого дома, передает "ТВ Центр".

"Первое — трагическая авиакатастрофа, в которой погиб их военный оркестр. Второе — поздравления с Рождеством и праздниками. Третье — обсудили конференцию по ИГИЛ и Сирии. Четвертое — договаривались о телефонном разговоре президентов Путина и Трампа после его инаугурации", - отметил Шон Спайсер.

То есть в этом разговоре не было ничего существенного. Обычная деловая беседа, которая случилась буквально за день до того, как Обама ввел новые санкции против России и выслал из США группу российских дипломатов. Возможно, именно это насторожило спецслужбы США. За дело, отбросив обычные разногласия между ведомствами, взялись ФБР, ЦРУ и АНБ. Агенты проводили серьезную проверку. Анализировали каждое слово, в итоге констатировав, что ничего противозаконного в разговоре Кисляка с Флинном нет.

"Я говорил с генералом Флинном о том разговоре. Он произошел по его инициативе после того, как в Рождество он отправил послу России SMS. Они не обсуждали никакие вопросы, связанные с решением США выслать дипломатов или ввести санкции против России", - сказал вице-президент США Майкл Пенс.

Но смысл, видимо, был не найти что-то противозаконное в разговоре советника Трампа с российским послом. А, скорее, еще больше подогреть ситуацию вокруг нового президента, которого противники обвиняли едва ли не в связях с Москвой. Так что информацию о расследовании в отношении Макла Флинна быстро слили в прессу, которая на протяжении нескольких недель муссировала эту тему, сохраняя некий ореол вокруг Трампа. Хотя в этом звонке российского дипломата сотруднику новой администрации США не было ничего особенного.

"Это работа посла — вступать в контакт с американскими официальными и неофициальными лицами. Мы, например, встречались с ним здесь, в Стэнфорде, пару месяцев назад. Так что само по себе такое событие, как телефонные переговоры, не должны быть подозрительными", - указал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Подозрительно то, что спецслужбы США прослушивают эти телефонные переговоры. Хотя в этом тоже нет ничего нового, пояснили в среду в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вовсе заявил, что Москва данным фактом не удивлена. Хотя официального подтверждения от ФБР и не последовало.

"Понимаете, это сообщили американские СМИ, соответственно, это не официальное сообщение. Хотя мы знаем сообщения американских СМИ, которые находили подтверждения в том, что не только посла, но и глав государств ФРГ, Франции, других европейских стран активно прослушивали, я не знаю, как сейчас обстоят дела", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дела, видимо, обстоят так же. Вашингтон, несмотря на заверения, скорее всего, не отказался от возможности знать то, о чем говорят союзники за его спиной. И тут даже после смены президента вряд ли что-то изменится.

"Мы не испытываем иллюзий, что будет новая перезагрузка с Соединёнными Штатами, никаких наивных ожиданий у нас нет. Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться и всегда в интересах России", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Но Москва все равно рассчитывает на восстановление диалога. И шанс на это, безусловно, есть.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".