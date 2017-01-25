Полиция проводит обыск в квартире семьи, у которой изъяли 10 детей

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Правоохранительные органы проводят расследование по факту побоев приемных детей. Необходимые следственные действия проводятся в Зеленограде по месту жительства семьи.

Столичные полицейские проводят обыск в квартире семьи, у которой органы опеки изъяли 10 детей в середине января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. "В рамках ранее возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту побоев приемных детей отцом семейства. Сам подозреваемый, в свою очередь, отвергает все обвинения.

Органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи, проживающей в Зеленограде, 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей. Между тем приемная мать подала иск к органам опеки и полицейским, в котором требует признать их действия незаконными, а детей вернуть в семью.

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