СМИ раскрыли проект новой конституции Сирии

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Переданный представителям вооруженной оппозиции проект конституции Сирии предусматривает выборы президента страны на семь лет без права переизбрания. Также документ отменяет шариат в качестве основы права страны. Об этом в среду рассказал источник в сирийской оппозиции.

Проект конституции Сирии, который был разработан Россией, предусматривает выборы президента страны на семь лет без права переизбрания. При этом глава государства может не быть мусульманином. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в вооруженной сирийской оппозиции.

Также в документе прописано, что на территории Сирии может быть создана курдская автономия. При этом сама Сирия останется унитарным государством. Кроме того, в проекте фиксируется право других регионов страны "выбрать свой язык в качестве основного регионального".

Вместе с тем, этот проект исключает из названия Республики слово "Арабская" и отменяет шариат в качестве основы права страны.

24 января в Астане состоялись двухдневные переговоры по урегулированию в Сирии. Их результатом стало итоговое заявление России, Турции и Ирана о механизме контроля прекращения огня в Арабской республике. Также организаторы впервые смогли посадить за один стол представителей вооруженной сирийской оппозиции и официального Дамаска.

Позднее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные, сирийские правительственные войска, а также вооруженная оппозиция готовы объединить усилия, чтобы вместе наносить удары по позициям запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство".

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