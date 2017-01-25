Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

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Дональд Трамп подписал распоряжения, направленные на улучшение безопасности США и ужесточение иммиграционной политики страны. Один из этих документов предполагает строительство стены на границе с Мексикой. Ранее пресс-секретарь Белого дома заявлял, что эти документы направлены на улучшение пограничного контроля.

Президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения, которые нацелены на усиление безопасности на границах страны и ужесточение иммиграционной политики. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, один из документов предполагает строительство стены вдоль американо-мексиканской границы протяженностью около 3200 километров.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своем брифинге сообщал, что эти распоряжения направлены на улучшение пограничного контроля, в том числе посредством увеличения масштабов депортации нелегальных иммигрантов за пределы США.

Во время своей предвыборной кампании и после победы на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении построить стену на границе с Мексикой и выслать из страны три миллиона нелегалов. В частности, он говорил о людях, которые имеют уголовное прошлое, являются преступниками, членами банд и наркоторговцами.

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