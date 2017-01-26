Минобороны отказалось от британских "эскорт-услуг" для российского флота

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Российские боевые корабли не нуждаются в "эскорт-услугах", фарватер и курс они знают. Так официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал высказывание главы военного ведомства Британии в отношении российского флота.

В Минобороны России ответили на высказывания главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона в отношении нашей авианесущей корабельной группы, которая проходит Ла-Манш и возвращается на родину после успешного выполнения боевой задачи в Сирии, передает "ТВ Центр".

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что российские корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются. Тем временем, Минобороны Соединенного Королевства поспешило предоставить кадры своим СМИ, на которых видно, как над нашими авианосцем "Адмирал Кузнецов" и крейсером "Петр Великий" пролетают британские истребители. Кроме того, российскую группу сопровождают семь натовских военных кораблей.

"Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании. Замечу, что, во-первых, российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс – знают. И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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