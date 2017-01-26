В Италии обнаружены тела всех 29 погибших при сходе лавины

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Жертвами схода лавины на итальянский отель стали 29 человек. Тела всех погибших извлекли из-под завалов.

В Италии завершена поисковая операция на месте отеля "Ригопьяно", пострадавшего от схода лавины. Из-под снежных завалов извлечены тела всех 29 погибших, передает "ТВ Центр".

Ранее были найдены 11 выживших, среди них четверо детей. Трагедия произошла 18 января в горном массиве Гран-Сассо. Снежная лавина, сход которой вызвало сильное землетрясение, обрушилась на здание отеля. В нем находились 28 туристов и 12 сотрудников.

Двое выживших покинули отель незадолго до катастрофы. Именно они и сообщили полиции о ЧП. Сейчас прокуратура Италии проверяет, насколько оперативно была отправлена помощь после получения сигнала бедствия.