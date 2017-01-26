Кадыров упрекнул министра образования в незнании Конституции

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Рамзан Кадыров раскритиковал Ольгу Васильеву за требование запретить хиджабы в школах. По словам главы Чечни, министр образования навязывает "личное убеждение" и не понимает, что платок - не атрибутика, а "важная часть одежды мусульманки". Он предложил Васильевой обратить внимание на проблему наркомании и насилия.

Рамзан Кадыров удивлен отношению Ольги Васильевой к теме ношения хиджабов в школах. Министр образования "свое личное убеждение навязывает миллионам граждан", написал глава Чечни в соцсети Instagram.

Ранее во вторник Васильева сказала, что вопрос о хиджабе уже решен Конституционным судом, который постановил, что "хиджабу как подчеркивающему национальную принадлежность не место в школе". "Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть", - сообщила министр.

Как заявил в ответ Кадыров, хиджаб – "важная часть мусульманской одежды". Статья 28 Конституции России гарантирует свободу совести и вероисповедания, напомнил он. "Видимо, не все чиновники читали эту статью", - посетовал политик.

Глава Чечни считает, что тема ношения хиджабов отвлекает внимание общества от реальных проблем школы: наркомании, пьянства, преступности, сексуального насилия.

В феврале 2015 года Верховный суд признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок и пирсинга в школах Мордовии.

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