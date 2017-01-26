Кадыров упрекнул министра образования в незнании Конституции
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Рамзан Кадыров раскритиковал Ольгу Васильеву за требование запретить хиджабы в школах. По словам главы Чечни, министр образования навязывает "личное убеждение" и не понимает, что платок - не атрибутика, а "важная часть одежды мусульманки". Он предложил Васильевой обратить внимание на проблему наркомании и насилия.
Рамзан Кадыров удивлен отношению Ольги Васильевой к теме ношения хиджабов в школах. Министр образования "свое личное убеждение навязывает миллионам граждан", написал глава Чечни в соцсети Instagram.
Ранее во вторник Васильева сказала, что вопрос о хиджабе уже решен Конституционным судом, который постановил, что "хиджабу как подчеркивающему национальную принадлежность не место в школе". "Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть", - сообщила министр.
Как заявил в ответ Кадыров, хиджаб – "важная часть мусульманской одежды". Статья 28 Конституции России гарантирует свободу совести и вероисповедания, напомнил он. "Видимо, не все чиновники читали эту статью", - посетовал политик.
Конституцией РФ «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания <…>, выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (Глава 2, статья 28). Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования РФ Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчёркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решён Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой своё отношение к вере стараются подчеркнуть. Это моё глубокое личное убеждение». Но КС РФ данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение. Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, носить которую предписано Всевышним Аллахом и Пророком (с.а.в.). Васильева вправе высказывать своё «личное убеждение», но оно остаётся её мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё «ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ» навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками? В борьбе с врагами России, которая гарантирует права 30 млн мусульман, я лишился сотен близких и родных мне людей. Убеждён, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами. Изучите роль Ислама в развитии мировой науки. Химия, физика, математика, астрономия, медицина, география, философия, агротехника, лингвистика… Заслуги Ислама в этих сферах известны всему миру. Поэтому не стоит пытаться лить воду на мельницу тех, кто заинтересован в расколе российского общества, провоцировании резонансных конфликтных ситуаций! #Кадыров #Россия #Чечня #Хидж
Глава Чечни считает, что тема ношения хиджабов отвлекает внимание общества от реальных проблем школы: наркомании, пьянства, преступности, сексуального насилия.
В феврале 2015 года Верховный суд признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок и пирсинга в школах Мордовии.
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