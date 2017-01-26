На западе Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего шоссе мужчину
В Москве на Можайском шоссе автомобиль BMW сбил перебегавшего дорогу мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.
На западе столицы автомобиль BMW насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в районе дома 2 на Можайском шоссе, передает АГН "Москва".
По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.
На месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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