На западе Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего шоссе мужчину

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В Москве на Можайском шоссе автомобиль BMW сбил перебегавшего дорогу мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

На западе столицы автомобиль BMW насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в районе дома 2 на Можайском шоссе, передает АГН "Москва".

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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