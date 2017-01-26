Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в защиту беженцев

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Бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в знак с солидарности с беженцами и мигрантами. Так она отреагировала на намерение Дональда Трампа ограничить въезд в страну гражданами семи мусульманских стран.

Мадлен Олбрайт готова перейти в ислам в знак протеста против ужесточения президентом Дональдом Трампом иммиграционной политики. Об этом бывший госсекретарь написала на своей странице в Twitter.

"Я была воспитана католичкой, позже перешла в Епископальную церковь, а впоследствии обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности. Добро пожаловать, беженцы", - написала она.

Кроме того, Олбрайт добавила, что на статуе Свободы "нет надписей мелким шрифтом". Очевидно, экс-политик имела ввиду, что возле статуи в Нью-Йорке многие годы работал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

Таким образом Мадлен Олбрайт отреагировала на намерение президента США Дональда Трампа подписать указ о запрете на въезд в страну сирийским беженцам, а также приостановить выдачу виз гражданам семи мусульманских страны — Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.