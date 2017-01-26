В Конгрессе США выступили против свержения Асада

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Американский конгрессмен Тулси Габбард после посещения Сирии и встречи с Башаром Асадом заявила о контрпродуктивности действий США, направленный на свержение сирийского президента. По ее словам, сирийцы сами должны определить свое будущее. Она подчеркнула, что Асад является действующим президентом Сирии, и диалог с ним необходим для заключения любого мирного соглашения.

Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард после поездки в Сирию назвала войну за свержение действующего сирийского президента контрпродуктивной. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

"Что бы вы не думали о президенте Асаде, факт в том, что он является президентом Сирии. Для подписания любого мирного соглашения, для того, чтобы иметь возможность подписать какое-либо жизнеспособное мирное соглашение, необходим диалог с ним. Моя поездка в Сирию ясно показала: наша контрпродуктивная война за свержение режима не отвечает интересам Америки, и, конечно же, интересам сирийского народа", - сказала она.

Конгрессмен отметила, что в ходе поездки в Сирию она не планировала встречаться с президентом, однако, когда такая возможность появилась, она ей воспользовалась.

"Когда появилась возможность с ним встретиться, я сделала это. Потому что я почувствовала важность того, что если нас по-настоящему волнует сирийский народ, их страдания, то мы должны быть способны встретиться с кем бы то ни было, если существует возможность достичь мира", - заявила Габбард.

Телеканал отметил, что правительство США утверждает, что не финансирует боевиков в Сирии, а оказывает помощь только так называемой умеренной оппозиции. Габбард, тем не менее, заявила, что те сирийцы, с которыми она встречалась, сказали ей, что в стране нет умеренных повстанцев.

"Пускай сирийский народ сам определяет свое будущее, а не Соединенные Штаты или какая-то другая страна", - сказала конгрессмен.

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