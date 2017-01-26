На востоке Москвы при столкновении двух автобусов пострадала женщина
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В Москве столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус. В результате ДТП травмы получил один человек.
На востоке столицы в районе дома 100 на Щёлковском шоссе рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом. В аварии пострадала женщина. Она госпитализирована, передает ТАСС.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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