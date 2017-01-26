08:45, 26 января 2017

На востоке Москвы при столкновении двух автобусов пострадала женщина

Теги:  ДТП  автобус  пострадавшие  москва

В Москве столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус. В результате ДТП травмы получил один человек.

На востоке столицы в районе дома 100 на Щёлковском шоссе рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом. В аварии пострадала женщина. Она госпитализирована, передает ТАСС.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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