На востоке Москвы при столкновении двух автобусов пострадала женщина

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В Москве столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус. В результате ДТП травмы получил один человек.

На востоке столицы в районе дома 100 на Щёлковском шоссе рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом. В аварии пострадала женщина. Она госпитализирована, передает ТАСС.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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