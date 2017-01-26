Кучерена: законопроект о побоях должен снизить вмешательство государства в семью

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Член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена рассказал об инициативе Госдумы заменить уголовную ответственность за нанесение легких побоев в семье на административную. По его словам, законопроект направлен на снижение вмешательства государства в семьи. Он также заявил о необходимости создания социальных программ помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Инициатива Государственной Думы о замене уголовной ответственности за нанесение легких побоев, не принесших вреда здоровью, членам семьи на административную направлена на снижение вмешательства государства в семейную жизнь. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил член Общественной палаты России, адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, законопроект не снижает ответственности за домашнее насилие. В то же время, Кучерена отметил, что зачастую члены семей не обращаются в полицию из-за случаев насилия. По его словам, в России необходимо создать структуру, которая могла бы помочь таким людям.

"У нас есть другое направление, с которым мы должны сегодня работать в нашем обществе, нашем государстве. Нужно создавать специальные программы, программы помощи, создавать специальный институт, куда женщины, девочки, дети могли бы звонить и сообщать о тех фактах, которые происходят, и где они бессильны что-либо сделать.

Не то, что они боятся полиции. Они просто боятся предать огласке: "что подумают соседи?", "а что подумают родственники?", "как я могу его засадить на два года?". По действующей статье, лишение свободы до двух лет. Это все ментально имеет значение. И когда сегодня это все приводится в соответствие со здравым смыслом, в соответствие со справедливостью, мы видим, что есть люди, которые говорят: "нет, надо во что бы то ни стало, того, кто нанес легкие побои одному из членов семьи, надо обязательно посадить". Но никто не думает о последствиях. Зачем нам плодить, опять же, расширение детских домов, домов малютки? Потому что куда – ребенка больше некуда деть, если мать или отец привлекаются к ответственности за побои, и ребенка больше некому дать, если мать – одиночка", - рассказал Кучерена.

Программа "События. 25-й час"