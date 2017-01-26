В провинции Дамаск более 2,6 тысячи боевиков сложили оружие

Теги: сирия боевики Сирийский конфликт перемирие

Возвращается к мирной жизни сирийский регион в долине Вади-Барада, который обеспечивает водой провинцию Дамаск. По данным российского Центра по примирению, более 2600 боевиков там сложили оружие. Тех, кто отказался, вместе с семьями сирийские власти направляют в Идлиб.

Пустые недостроенные бетонные коробки - первое, что бросается в глаза на въезде в долину Вади-Барада. Десяток деревень, спрятанных в горном ущелье к северо-востоку от Дамаска, некогда привлекал жителей столицы. Многие строили здесь загородные дома. Здесь проживало около 100 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

"У нас хорошая природа, хорошие климатические условия, которые привлекали в этот район большое количество туристов. Многие приезжали к нам полюбоваться прекрасным видом гор", - рассказал глава администрации села Дейр-Канун Махмуд Хейдар.

Шесть лет назад горы заняли боевики. В деревнях начались убийства, мародерства. Местные жители бежали, оставив надежду вернуться в родные дома. Но теперь такая возможность появилась. Осевшие здесь боевики готовы сложить оружие. Люди устали воевать. Они сообщают данные о себе, о своих семьях, записываются на получение гуманитарной помощи, мужчины сдают оружие.

Очередь не прекращается. Всех боевиков, решивших прекратить воевать, заносят в специальный список, снимают отпечатки пальцев. Теперь у них есть выбор: остаться здесь и помогать восстанавливать разрушенное или уехать к другим боевикам в Идлиб.

"Я пришел сюда, чтобы вернуться к мирной жизни. Вся страна ждет мира. Хочу работать в сельском хозяйстве, посажу урожай, буду выращивать животных",- сказал сложивший оружие боевик Ахмад Семфилах.

За мужьями следуют жены с детьми. Для них такая же процедура. Теперь эти люди должны выполнить ряд условий: в первую очередь, вернуться к нормальной жизни и работать на благо своих сел. Бывший командир отряда боевиков Ахмад так и сделал.

"Я воевал против правительственных войск. В конце концов, я понял, что это неправильно. Я не могу воевать против своего народа, своих односельчан и родственников. Это была ошибка, я жалею об этом. Поэтому я перешел на сторону нашей армии, чтобы вернуться к прежней жизни", - пояснил бывший боевик Адек Агиль.

Хрупкий процесс возвращения к нормальной жизни проходит под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон. Вади-Барада - район сложный. Здесь расположен стратегический объект - водозабор. Станция снабжала водой половину жителей Дамаска. Сейчас она выведена из строя, засыпана песком и мусором. В столице Арабской республики перебои с водоснабжением. Не желающие сложить оружие боевики удерживают важнейший объект.

"Часть боевиков, отказавшихся сложить оружие и укрывшихся в горных районах, продолжают периодически обстреливать прилегающую территорию, тем самым препятствуя возвращению к мирной жизни местного населения. Силами российского Центра по примирению враждующих сторон активизированы усилия, в первую очередь по убеждению проживающих в данном районе о невозможности другого решения вопроса перемирия, как возвращения к мирному процессу", - сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Блинков.

К режиму тишины присоединяются все больше военизированных отрядов. Только в долине Вади-Барада из девяти сел мирная жизнь наступила уже в семи. Оружие сложили более двух 2600 боевиков.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр". Провинция Дамаск. Сирия.

Читайте также:

СМИ раскрыли проект новой конституции Сирии