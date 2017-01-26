Депутаты запретят родителям называть детей нелепыми именами

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит законопроект, запрещающий использовать в качестве имен аббревиатуры, цифры и нецензурные слова. Автором законопроекта, устанавливающего требования в Семейном и Гражданском кодексах, является сенатор Валентина Петренко.

Депутаты хотят запретить родителям давать детям нелепые имена. Комитет по госстроительству и законодательству, заседание которого состоится в четверг, намерен рекомендовать парламентариям принять соответствующий законопроект в первом чтении, пишет газета "Известия".

Как следует из текста документа, имя не может состоять из цифровых либо буквенных обозначений, символов, аббревиатур, ненормативной лексики, а также указывать на ранг или должность. Парламентарии не исключают, что ко второму чтению документ будет доработан: список "запретных" имен может пополниться, в частности, названиями месяцев.

Автором законопроекта, устанавливающего требования в Семейном и Гражданском кодексах, является сенатор Валентина Петренко.

В пояснительной записке приводятся необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко, БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

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