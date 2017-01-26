10:03, 26 января 2017

После массовой драки в центре Москвы госпитализированы 5 человек

Теги:  драка  пострадавшие  Происшествие  москва

В ночь на четверг в центре Москвы произошла массовая драка. В результате инцидента госпитализированы пять человек.

В центре Москвы на Страстном бульваре произошла драка. По данным Life, травмы получили пять человек. Инцидент произошел около часа ночи.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Причина конфликта и количество участников устанавливаются.

Читайте также:

На западе Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего шоссе мужчину

Другие новости

В других СМИ