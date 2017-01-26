После массовой драки в центре Москвы госпитализированы 5 человек
Теги: драка пострадавшие Происшествие москва
В ночь на четверг в центре Москвы произошла массовая драка. В результате инцидента госпитализированы пять человек.
В центре Москвы на Страстном бульваре произошла драка. По данным Life, травмы получили пять человек. Инцидент произошел около часа ночи.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Причина конфликта и количество участников устанавливаются.
Читайте также:
На западе Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего шоссе мужчину