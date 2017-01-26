10:18, 26 января 2017

В Индии скончался посол России Александр Кадакин

Теги:  Политика  индия  смерть  посол

В Нью-Дели умер посол России в Индии Александр Кадакин. Он возглавил российскую дипломатическую миссию в ноябре 2009 года. По данным местных СМИ, причиной смерти дипломата мог стать сердечный приступ.

В Нью-Дели скончался посол России в Индии Александр Кадакин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию. 

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, причиной смерти Кадакина мог стать сердечный приступ. 

Дипломат начал работать в Индии в 1972 году третьим секретарем посольства СССР. В конце октября 2009 года он возглавил российское дипломатическое представительство в Индии. 

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