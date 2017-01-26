Россияне станут чаще умирать и меньше жить к 2020 году

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Продолжительность жизни россиян стала резко снижаться, сообщили в Минздраве. По данным ведомства, речь идет об уровне смертности и снижения продолжительности жизни к 2020 году.

Минздрав изменил целевые показатели госпрограммы "Развитие здравоохранения", увеличив показатель смертности и снизив продолжительность жизни к 2020 году, пишет газета "Известия".

В частности, в ведомстве считают, что в 2020 году смертность россиян составит 13 случаев на тысячу (прежний показатель – 11,4). Ожидаемая продолжительность жизни снизится с 74,3 до 74 лет.

"По-видимому, у Минздрава появились основания полагать, что прежних целей по улучшению здоровья россиян достичь не удастся", - пояснил председатель фонда "Здоровье", член ОП России Эдуард Гаврилов. По его мнению, представленный Минздравом проект госпрограммы "дает определенные основания для пессимистичного прогноза".

Как пояснили в Минздраве, причины корректировки показателей связаны с изменением возрастной структуры населения.

"В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-й и на плановый период 2018 и 2019 годов предполагается усиление тенденции старения населения и изменение его возрастной структуры. По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по Российской Федерации", - заявили в пресс-службе ведомства.

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