В Москве на базе спецподразделения застрелился офицер ОМОН

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В Москве из табельного пистолета застрелился старший лейтенант Росгвардии. Инцидент произошел на базе спецподразделения.

В столичном районе Строгино совершил суицид офицер ОМОН. Как сообщили правоохранители, утром в четверг старший лейтенант Росгвардии заступил на дежурство, получил табельный пистолет Макарова, после чего зашел в помещение вентиляционной камеры и выстрелил себе в голову, передает ТАСС.

От полученного ранения офицер скончался на месте. Инцидент произошел на базе спецподразделения. В настоящее время причина произошедшего устанавливается.

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