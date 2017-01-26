В Москве на базе спецподразделения застрелился офицер ОМОН
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В Москве из табельного пистолета застрелился старший лейтенант Росгвардии. Инцидент произошел на базе спецподразделения.
В столичном районе Строгино совершил суицид офицер ОМОН. Как сообщили правоохранители, утром в четверг старший лейтенант Росгвардии заступил на дежурство, получил табельный пистолет Макарова, после чего зашел в помещение вентиляционной камеры и выстрелил себе в голову, передает ТАСС.
От полученного ранения офицер скончался на месте. Инцидент произошел на базе спецподразделения. В настоящее время причина произошедшего устанавливается.
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