По США прокатилась волна протестов из-за указов Трампа

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Дональд Трамп подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой и намерен ограничить въезд в США выходцам из ряда мусульманских стран. Решение нового президента США вызвало недовольство в стране. В мегаполисах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, прошли акции протеста.

Новую волну протестов в США вызвали действия Дональда Трампа, направленные на усиление безопасности на границах. Тысячи мусульман и латиноамериканцев вышли на улицы Вашингтона, Нью-Йорка, Филадельфии и других мегаполисов страны сказать "нет" миграционной политике президента, передает "ТВ Центр".

Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний: подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой. На это отведено полгода, стоимость проекта составит от восьми до 14 миллиардов долларов.

С критикой в адрес Вашингтона уже выступил президент Мексики. В ближайшее время он лично встретится с Трампом. В Белом доме уже готовят новый указ: о запрете на въезд в США граждан из семи мусульманских стран, в том числе из Сирии и Ирака.