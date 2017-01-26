Журналистское сообщество осудило задержание в США репортера RT

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Задержанный в США во время освещения акции протеста репортер Russia Today выполнял свой профессиональный долг. Об этом заявляют в журналистском сообществе и во многих международных организациях. В США Александру Рубинштейну грозит до 10 лет тюрьмы.

Сразу несколько авторитетных международных организаций призвали США снять обвинения с журналистов, задержанных в день инаугурации Дональда Трампа. В том числе с корреспондента телеканала RT Александра Рубинштейна, передает "ТВ Центр".

Репортёр был арестован полицией, когда освещал акцию протеста в Вашингтоне, она сопровождалась актами насилия. Сейчас журналистов обвиняют в участии в беспорядках. Им грозит до десяти лет лишения свободы или многотысячные штрафы. Возмущение этим фактом уже выразили в ОБСЕ, в Комитете защиты журналистов, в национальных союзах журналистов Великобритании и США.

"В данном случае не хулиганы напали на Александра, его арестовали полицейские. Теперь его могут обвинить в совершении преступления, в то время как он всего лишь освещал происходящие события. Но освещение хулиганской акции не превращает журналиста в хулигана", - заявил политический обозреватель Адам Гэрри.

"Это называется "криминализация работы журналистов". Например, репортёр рассказывает о массовых беспорядках или о террористической организации, а его обвиняют в причастности к мятежу или террористической деятельности. Нам уже приходилось выступать против подобных действий со стороны турецких властей, но сейчас это происходит в США, где свобода СМИ провозглашается одной из базовых демократических ценностей", - возмущается президент Международной федерации журналистов Филип Ляруш.