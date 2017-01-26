В Донбассе на дороге в ЛНР заблокировали 12 поездов
Поезда, которые шли из Украины в Луганскую народную республику, заблокировали в Донбассе. Остановлено 12 грузовых составов, более 700 вагонов с товарами.
В Донбассе ветераны так называемой АТО заблокировали поезда, которые шли из Украины в Луганскую народную республику. Бывшие участники нацбатальонов называют это "третьим этапом блокады торговли с оккупантами", передает "ТВ Центр".
Остановлено 12 грузовых составов, более 700 вагонов с товарами. Как заявил на своей странице в соцсети депутат Верховной Рады Семен Семенченко, участники акции намерены приварить составы к рельсам. При этом полиция и пограничники препятствовать этому не собираются.
Тем временем, западная часть Донецка осталась без света и газоснабжения после ночного обстрела со стороны украинских силовиков. ВСУ выпустили по городу более 140 снарядов и мин, сообщают в штабе армии ДНР. Артиллерийская атака сопровождалась огнем из бронемашин и стрелкового оружия. Информации о жертвах не поступало.
Ещё в конце прошлого года в Минске стороны договорились о полном перемирии с 24 декабря. Это стало десятой попыткой введения "режима тишины". И, как показали последние события, вновь безуспешной.
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