Фийон пообещал представить документы о работе своей жены

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Во Франции за три месяца до президентских выборов стартовала "война компроматов". Первым объектом для атаки со стороны политических конкурентов стал кандидат от республиканцев экс-премьер Франсуа Фийон. Следуя правилу "ищите женщину", пресса обрушилась с критикой в адрес жены политика.

Этот скандал во французской прессе разгорелся с невиданной скоростью. Всего несколько часов после публикации о том, что жена Франсуа Фийона когда-то работала его помощницей в парламенте, и упреки в растрате кандидатом в президенты бюджетных средств уже сыплются со всех сторон. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Все началось со статьи в сатирическом еженедельнике Le Canard enchaîné. Небольшая заметка: Пенелопа Фийон с 1992 по 2002 годы работала помощником мужа по юридическим вопросам, получив за эти 10 лет 500 тысяч евро зарплаты. При этом, утверждают журналисты, доказательств того, что она действительно трудилась, а не просто получала деньги, нет. Нет, впрочем, и обратных. Но этого для обвинений одного из основных претендентов на пост главы республики оказалось и не нужно. Такое журналистское расследование, говорит он сам, больше смахивает на начавшуюся войну “компроматов”.

"Все это не более чем очередные попытки закидать грязью кандидатов в президенты Франции. Я не намерен это комментировать и возмущен презрением и женоненавистническим тоном этой публикации. Неужели моя супруга не имеет права работать?" – возмутился Франсуа Фийон.

Не убедили журналистов даже подтверждения от коллег Фийона по парламенту. Домохозяйка Пенелопа, как ее называют в СМИ, отнюдь неплохо разбиралась в высокой французской политической кухне.

Подобные истории в предвыборный период для Франции не в новинку. Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, а она сейчас делит с Фийоном лидерство в президентской гонке, так и вовсе подвергается постоянным нападкам прессы по любому поводу. Пока же больше других обвинения кандидата от правых доставили неудобств левым. Проходившие в этот вечер дебаты социалистов, у которых в это воскресенье второй тур праймериз, зрители смотрели явно с куда меньшим интересом. Министр обороны страны на них так и вовсе уснул.

Не до отдыха теперь следователям. Прокуратура уже поспешила начать, пока, правда, доследственную - проверку деятельности возможной будущей первой леди Франции на посту помощника депутата. Результаты обещают опубликовать в ближайшее время. Но уже очевидно одно: президентская гонка в стране набирает обороты. И путь к Елисейскому дворцу для одного из основных претендентов стать следующим его хозяином простым точно не будет.

Екатерина Выскребенцева и Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.