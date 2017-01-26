В Крыму силовики проводят операцию против экстремистов "Хизб ут-Тахрир"

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В Бахчисарае сотрудники ФСБ проводят спецоперацию против экстремистов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Информации о задержаниях пока нет. Как сообщала ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, ячейка этой организации существовала на полуострове долгие годы.

В Бахчисарае силовики проводят спецоперацию против организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.

"Правоохранители, в частности, ФСБ, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению активистов "Хизб ут-Тахрир". Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия", - сказал он.

По словам Смирнова, информации о задержаниях в ходе спецоперации на данный момент нет.

Международная религиозно-политическая организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) была создана в 1953 году. Ее целью было устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В минувшем году прокурор Крыма Наталья Поклонская заявляла, что ячейка организации существовала на полуострове долгие годы и при украинском правительстве была разрешена.

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