В Швеции мигранты в прямом эфире в соцсети изнасиловали девушку

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Трое мигрантов задержаны за изнасилование девушки. Преступники вели трансляцию в соцсетях.

Шведская полиция расследует шокирующий случай, передает "ТВ Центр". В городе Уппсала трое мигрантов изнасиловали девушку, транслируя происходящее в интернет. Благодаря этому преступников удалось задержать: одна из пользователей соцсети обратилась в полицию. Правоохранители моментально вычислили местонахождение насильников и их жертвы. Девушка была госпитализирована, подозреваемые арестованы.