12:20, 26 января 2017

В Швеции мигранты в прямом эфире в соцсети изнасиловали девушку

Теги:  мигранты  швеция  Происшествие

Трое мигрантов задержаны за изнасилование девушки. Преступники вели трансляцию в соцсетях.

Шведская полиция расследует шокирующий случай, передает "ТВ Центр". В городе Уппсала трое мигрантов изнасиловали девушку, транслируя происходящее в интернет. Благодаря этому преступников удалось задержать: одна из пользователей соцсети обратилась в полицию. Правоохранители моментально вычислили местонахождение насильников и их жертвы. Девушка была госпитализирована, подозреваемые арестованы.

Другие новости

В других СМИ