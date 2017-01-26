Песков: США не согласовывали с Россией зоны безопасности в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не согласовывал с Москвой создание зон безопасности в Сирии. По его мнению, Соединенным Штатам стоит просчитать последствия такого шага, чтобы не усугубить ситуацию с беженцами.

США не согласовывали с Россией планы по созданию "зон безопасности" для сокращения потока беженцев. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Нет, с российской стороной наши американские партнеры не советовались. Это суверенное решение", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу заявил, что намерен создать гуманитарные зоны безопасности в Сирии. При этом он не привел каких-либо подробностей, сказав лишь, что данная мера должна помочь в решении проблемы с беженцами.

"Важно, чтобы это не усугубляло ситуацию с беженцами. По всей видимости, стоило просчитать все возможные последствия", - отметил Песков.

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