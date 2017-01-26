Офицер ОМОН мог застрелиться случайно

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Сотрудник ОМОН, погибший при заступлении на дежурство в Москве, мог застрелиться случайно. Такую версию инцидента рассматривает следствие.

Следствие выдвинуло несколько версий смертельного ранения сотрудника ОМОН. Предположительно, офицер погиб из-за неосторожного обращения с оружием, также он мог совершить суицид, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел утром в четверг. Старший лейтенант Росгвардии при заступлении на дежурство получил табельный пистолет. Впоследствии тело офицера с огнестрельным ранением было обнаружено в служебном помещении.

В настоящее время Следственный комитет начал проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Внутреннее расследование проводит и Росгвардия.

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