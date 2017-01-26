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Патриарх Кирилл поставил нравственность выше закона. По его словам, интересам народа отвечают лишь те принципы, которые основываются не на искусственно конструируемых идеологиях, а проистекают из нравственной природы человека. Он также рассказал, что в ряде стран бушует законодательный кризис из-за правовых норм, принятых вопреки "нравственному чувству".

Патриарх Кирилл, открывая Рождественские парламентские встречи в Госдуме, заявил, что нравственность всегда первична, а закон вторичен, передает АГН "Москва". По его словам, если бы это было не так, то "мы бы жили в страшной системе межчеловеческих отношений".

"В современном мире существует множество идеологий, в основе который лежат разные мировоззрения. Но я глубоко убежден в том, что чаяниям и интересам народа отвечают лишь те принципы, которые зиждятся не на искусственно конструируемых идеологиях, но проистекают из нравственной природы человека", - сказал он, добавив, что в ряде стран на данный момент существует законодательный кризис из-за правовых норм, принятых вопреки "нравственному чувству".

Кроме этого, Кирилл заявил, что выстроенная в России система государственно-религиозного взаимодействия соответствует принципу светскости государства. Патриарх Кирилл подчеркнул, что государство и религиозные объединения не вмешиваются "во внутренние установления" друг друга.

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