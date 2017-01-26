Столичная полиция предотвратила теракты перед выборами в Госдуму

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Полиция Москвы совместно с ФСБ предотвратила теракты на территории столицы в преддверии выборов в Государственную Думу в сентябре 2016 года. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов. По его словам, в террористическую группу входили восемь человек.

В Москве накануне выборов в Госдуму предотвратили серию терактов. Операция была проведена сотрудниками Главного управления МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов, пишет "Интерфакс".

По его словам, теракты планировала группа из восьми человек, причисляющих себя к террористической организации.

Баранов отметил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве выросла на 86 %.