Сайт Росгвардии подвергся кибератаке

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Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной хакерской атаке. По данным временного пресс-центра ведомства, в настоящее время ведутся работы по отражению атаки и возвращению сайта в рабочее состояние.

Официальный сайт Росгвардии подвергся мощной хакерской атаке. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на временный пресс-центр ведомства.

"В настоящее время проводятся контрмероприятия по отражению DDos-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование", - отметил начальник Главного управления связи Росгвардии генерал-майор Алексей Беляков.

Как сообщили в ведомстве, сайт начал работать с перебоями в среду около 17:00. По данным информационного центра Росгвардии, портал "подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом". К 2:00 четверга было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых велась атака.

"В дальнейшем количество атаковавших уникальных IP-адресов выросло до 7,8 тысячи", - сообщили в инфоцентре Росгвардии.

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