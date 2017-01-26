Полиция в Москве задержала уснувшего после секса с жертвой насильника
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В Москве женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании. Ей удалось вызвать полицию к нему домой после того, как мужчина заснул. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а подозреваемый дает показания в полиции.
Полиция задержала 40-летнего мужчину, в отношении которого поступило заявление об изнасиловании. В совершении преступления его обвинила знакомая ему 46-летняя женщина, передает Life.
Инцидент произошел в Москве в квартире на улице Большая Почтовая. По версии потерпевшей, она приехала в гости к своему знакомому. Там он избил ее, а потом изнасиловал. После этого мужчина заснул. Этим воспользовалась женщина, она вызвала полицию.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а подозреваемый дает показания в полиции.
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