Лавров считает "неплохими" перспективы урегулирования в Сирии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил перспективы урегулирования сирийского конфликта как "неплохие". Однако, по словам главы МИД, для реализации этих перспектив необходимо "работать, работать и еще раз работать".
У сирийского урегулирования есть "неплохие" перспективы урегулирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
На вопрос журналистов о том, какие перспективы у сирийского урегулирования после переговоров правительства и оппозиции в Астане, глава МИД ответил: "Неплохие". Говоря о дальнейших шагах по решению данного вопроса, Лавров призвал "работать, работать и еще раз работать".
24 января в Астане состоялись двухдневные переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Сирии. Их результатом стало итоговое заявление стран-гарантов перемирия – России, Турции и Ирана – о механизме контроля прекращения огня в Арабской республике. В столице Казахстана делегация правительства впервые села за один стол с представителями вооруженной оппозиции.
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