Путин вручил госнаграды Захаровой и Ливанову

Теги: Общество путин кремль

В Кремле в четверг вручали государственные награды. Ордена Дружбы удостоилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, а орден Почета получил актер Василий Ливанов.

Владимир Путин вручил государственные награды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве и промышленности. Торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Московского Кремля, передает "ТВ Центр".

Знаки отличия получили более 30 россиян. Звания Героя России удостоен лётчик-испытатель Валерий Поташов. Народному артисту Василию Ливаному президент вручил орден "Почёта". Орден "За заслуги перед Отечеством" за вклад в развитие культуры получил Александр Масляков. Орденом Дружбы награждена официальный представитель МИД Мария Захарова. Среди тех, кто был приглашён в Кремль - врачи Ренат Акчурин и Марк Курцер, а также журналисты, религиозные деятели.

"Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной самоотдачей. Самое главное - добиваться поставленных целей. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственными и профессиональными ориентирами для тысяч, а может и для миллионов людей. Это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты. Наша история полна свидетельств того, когда вдохновленные новаторскими идеями ученые совершали яркие открытия. Когда созданные однажды шедевры рождали целые направления в культуре и искусстве. Когда мужество героев прошлого воодушевляло их потомков на подвиги и неординарные смелые поступки", - заявил Путин.