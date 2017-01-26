Число преступлений в Москве снижено почти на 11%
Усилить работу в сфере пассажирских перевозок, особенно на междугородных автобусах, поручил столичным полицейским Сергей Собянин, выступая на заседании коллегии столичного ГУВД. Кроме того, мэр Москвы отметил хорошую работу с мигрантами в городе. Объем поступлений в столичный бюджет от продажи патентов в прошлом году стал рекордным.
Москва остается одним из самых безопасных мегаполисов мира. За минувший год количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 11%. На 19% меньше совершено тяжких и особо тяжких деяний, передает "ТВ Центр".
"Прошедший год действительно внес позитивные изменения. И можно сказать, что он был самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки за всю современную историю Москвы. Причина самая главная заключается в том, что изменяется политическая, экономическая, социальная ситуация в стране и в городе. Поэтому такая динамика видна на протяжении уже многих последних лет", - сообщил Сергей Собянин.
Безопасней стало и на дорогах. Уровень аварийности - минимальный за последние 10 лет. Во многом благодаря системе автоматической фиксации нарушений ПДД. Свою роль сыграло и наведение порядка в сфере таксомоторных перевозок.
"Количество такси в городе увеличилось в 10 раз - с 7 тысяч до 70 тысяч. Все это легальное такси. Но кто на этих легальных такси работает - это еще большой вопрос, которым надо системно заниматься. Мы буквально вчера приняли постановление правительства, еще раз закрепив нашу принципиальную позицию, что агрегаторы должны работать только с легальными такси", - заявил мэр.
Свою эффективность доказала патентная система для трудовых мигрантов. Находиться в тени становится невыгодно. Почти на четверть выросла раскрываемость дел, связанных с организацией незаконной миграции.
На фоне общего улучшения показателей, в некоторых районах Москвы возросло количество нераскрытых квартирных краж и угонов автомобилей. Уровень общественной безопасности должна поднять программа поддержки участковых, начатая как эксперимент еще 2 года назад.
"Необходимо уже из экспериментов переходить к масштабной системной работе и закрывать эту проблему таким образом, чтобы участковые проживали в тех районах, где они работают и все были обеспечены жильем", - сказал Собянин.
По итогам коллегии наградили самых профессиональных сотрудников полиции, лучшие отделы и подразделения. Первое место уже в пятый раз подряд заняло УВД по Восточному административному округу.
Виктор Прокушев, Елизавета Родина, Илья Ушаков, Евгений Рыбин. "ТВ Центр".
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