Правительство выделит 25 млрд рублей на строительство школ

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Правительство направит на строительство новых школ 25 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Средства в виде субсидий получат 57 регионов.

Дмитрий Медведев поручил ввести финансовую ответственность регионов за неисполнение целевых программ, на которые правительство выделяет средства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Распределение субсидий обсудили на заседании кабинета министров. Так, 25 миллиардов рублей будет потрачено на строительство новых школ. Еще около миллиарда - на создание детских технопарков. На развитие санитарной авиации между регионами распределят 3 миллиарда рублей. Больше всего средств - 58 миллиардов - правительство выделяет на субсидирование кредитов в агропромышленном комплексе. Дмитрий Медведев подчеркнул, что контроль за эффективным использованием этих денег будет ужесточен.

"Теперь невостребованные деньги будут зачисляться в Резервный фонд правительства. В дальнейшем эти средства могут быть конечно использованы и для поддержки регионов, но уже в рамках специальной процедуры, которая будет предусматривать ряд приоритетов и это уже совсем другая история будет, сложная и отдельная. Соглашение между главными распределителями бюджетных средств и получателями субсидий должны быть заключены до первого марта текущего года, поэтому, сами понимаете, времени в обрез", - заявил Медведев.