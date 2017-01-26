МИД опубликовал список адвокатов для защиты россиян за рубежом

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Выезжающие за рубеж граждане России в случае необходимости смогут воспользоваться услугами адвокатов и юридических лиц. Соответствующий список в четверг опубликовал МИД.

Российский МИД представил список адвокатов и юридических фирм, к которым могут обратиться российские граждане для защиты своих интересов, в том числе в иностранных судах. Сейчас в этом перечне уже более тысячи контактов из 145 стран, и он будет пополняться, отмечает "ТВ Центр". Юридические компании отбирали по определенным критериям — учитывая опыт работы с россиянами, возможность предоставить переводчика и реагировать максимально оперативно.

Константин Долгов - Уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. ))

"Очень важно, чтобы адвокаты имели возможность оказывать услуги в экстренных случаях. В частности, предоставляли бы телефон для круглосуточного доступа. Понятно, что ситуации сложные, требующие подключения защитника могут возникать в режиме 24-7, поэтому очень часто оперативность подключения имеет, если не решающее, то очень важное значение", - заявил уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.