"Наш город" возобновит прием жалоб по многоквартирным домам с марта

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Прием сообщений на портале "Наш город" о проблемах, связанных с текущим содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирных домах Москвы, будет возобновлен 1 марта. Ранее gorod.mos.ru приостановил прием обращений от москвичей по 39 проблемным темам из-за злоупотреблений со стороны посетителей сайта.

Правительство Москвы сообщило, что портал "Наш город" возобновит прием обращений по проблемам многоквартирных домов с 1 марта.

С конца прошлого года такие вопросы на портал не принимались, передает "ТВ Центр". Временные ограничения были введены после того, как некоторые жители стали жаловаться на "содержание и ремонт" буквально всех домов в городе. Зачастую количество таких обращений от одного человека доходило до 80 в сутки.

"Кто-то стал откровенно злоупотреблять своим правом обратиться на портал. Мы временно прекратили прием, планируем до 1 марта его возобновить, изменив порядок обращения. С 1 марта обращаться на портал смогут только жители этого дома, назвав свой номер финансового лицевого счета. Такие обращения мы в старом режиме, ужесточив сроки реакции на них, будем обрабатывать, передавая в управляющую компанию", - рассказала замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

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