Строительство станции метро "Рассказовка" близится к завершению

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В Москве продолжается сооружение нового участка Калининско-Солнцевской линии метро, которая станет самой протяженной в городе. Работы на станции "Рассказовка" уже близки к завершению. Вокруг нее существенно изменится инфраструктура для того, чтобы принять огромный пассажиропоток сразу из нескольких районов столицы. В частности, появится большой транспортно-пересадочный узел.

К будущей станции метро "Рассказовка" уже подбираются многоэтажки. Еще пару лет назад на этом месте были пустыри, передает "ТВ Центр". А к настоящему времени десятки тысяч жителей районов "Солнцево" и "Новопеределкино" с нетерпением ждут открытия новой станции метро. В утренний и вечерний часы пик здесь ожидаются более двадцати тысяч человек, а через несколько лет пассажиропоток на новой станции вырастет в десять раз, уверяют специалисты.

Правый тоннель от "Рассказовки" до следующей станции в сторону центра проложен на треть. Рельсы и шпалы свариваются так, чтобы обеспечить дополнительный комфорт пассажирам подземки.

"Будут производиться работы по сварке рельсов, и будут получаться длинные плети длиной по 137,5 метров. Из-за этого не будет этих шумов посторонних, которые испытывают пассажиры в вагонах", - сказал начальник участка верхнего строительного пути Александр Нелин, пообещав обеспечить бесшумное движение поезда.

У новой станции будет два подземных вестибюля. Общая площадь со всеми подсобными помещениями составит почти 20 тысяч квадратных метров, что соизмеримо с размерами торгового центра.

Одновременно возводят и следующие за ней станции: "Новопеределкино", "Боровское шоссе", "Солнцево", "Говорово", "Очаково", "Мичуринский проспект" и "Раменки". Это четвертый этап строительства Калининско-Солнцевской линии. Протяженность участка составляет более 15 километров. Откроют все станции одновременно в этом году.

"В 2017 году мы от "Рассказовки" планируем дойти до "Раменок" и "Делового центра". Соединив западный, восточный, юго-восточный и северо-восточный участки Третьего пересадочного контура, у нас получится самая длинная линия метро", - заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Эта линия, конечно, сильно разгрузит транспортную всю инфраструктуру. Кроме этого, свяжет запад Москвы с востоком, что немаловажно, и будет более доступен аэропорт "Внуково" для пассажиров", - рассказал представитель компании подрядчика Александр Яковенко.

На конечной станции идет прокладка коммуникаций. Огромные насосы смогут справиться с любым задымлением в подземке. Платформа уже готова. После шпаклевки стен и гидроизоляции пола начнется отделка. При выборе стиля архитекторы решили оттолкнуться от названия самой станции. "Рассказовка" получила свое имя от деревни, которая когда-то здесь располагалась.

Платформа новой станции метро по своему оформлению будет напоминать читальный зал библиотеки. Колонны будут оформлены в виде книжных шкафов, а на путевых стенах появятся имена великих российских писателей и названия их произведений.

Литературная тематика будет повсюду, даже скамейки здесь обещают расписать цитатами классиков. Так что поездки через новую станцию будут для пассажиров не только комфортными, но и познавательными.

Елена Сахно, Александр Давыдов, Станислав Соколов. "ТВ Центр", Москва.

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