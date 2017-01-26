Пенсионер организовал в квартире склад оружия

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В Подмосковье в квартире 62-летнего пенсионера обнаружен склад оружия. Оперативники изъяли шесть пистолетов, десять револьверов, восемь карабинов, три винтовки, девять ружей, и даже три пулемёта.

Подмосковные полицейские задержали хозяина боевого склада. Огнестрельное оружие 62-летний мужчина хранил прямо у себя в квартире в Чеховском районе Московской области, передает "ТВ Центр".

Своей "коллекцией" пенсионер явно не хвастался, всё надёжно спрятал по квартире, в самых укромных местах. Показывать тайники мужчина сам не стал и оперативникам пришлось вскрывать фальшь-панели и забираться за батареи, а также в потайные шкафы. Оттуда сотрудники полиции вытащили шесть пистолетов, 10 револьверов, восемь карабинов, три винтовки, девять ружей, и даже три пулемёта. А ещё сотни боеприпасов, а также оборудование, с помощью которого пенсионер модернизировал оружие.

Эксперты уже выяснили, что всё найденное находится в рабочем состоянии, способно стрелять и взрываться. Так что задержанным сотрудники правопорядка занимаются уже в рамках уголовного дела.