В Королеве обнаружен склад с контрафактным алкоголем

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В Королеве правоохранители обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Изъято более девяти тысяч бутылок с поддельными виски, водкой и коньяком.

Целый склад с контрафактным коньяком, а также поддельными виски и водкой обнаружили и закрыли в подмосковном Королеве. Ангар был спрятан за непроницаемым забором на территории промзоны, передает "ТВ Центр".

Небольшое помещение было буквально забито коробками с бутылками, на которых красовались наклейки популярного и недешёвого алкоголя. Всего в ходе операции было изъято более девяти тысяч бутылок контрафакта. Полицейские приехали, когда часть спиртного как раз грузили в машину. Водителя задержали с поличным.

В отношении водителя, а также организатора бизнеса, которого также удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Позже, уже в Мытищинском районе Подмосковья, нашли ещё один склад, там хранилась стеклотара и всё необходимое для "художественного" оформления "элитного" алкоголя.