В Москве за махинации с договорами задержан директор автосалона

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На юге Москвы столичные полицейские задержали генерального директора автосалона, а также шестеро его сотрудников. Всех их подозревают в махинациях с договорами. Автовладельцы хотели продать свои машины, но в итоге оставались и без машин и без денег. В полицию поступило уже 25 заявлений от пострадавших.

Надеясь скорее продать автомобиль, мужчина согласился воспользоваться услугами автосервиса. "Поставил в объявление машину. Позвонили сказали, что есть клиент. Сказали, что в течение буквально двух часов клиент посмотрит машину и заберем. Вот уже третий день хожу не могу ничего добиться. Машину не отдали, денег нет. Сказали "завтра", - рассказал пострадавший.

Своих клиентов сотрудники автосалона находили в интернете. Просматривали объявления о продаже автомобиля и предлагали услуги посредника. Когда дело доходило до передачи денег, объясняли продавцу, что нужно подождать. То проблемы с проведением платежа через банк, то директора нет на месте. Кстати сам владелец салона уверен, что никому ничего не должен, передает "ТВ Центр".

Сотрудники автосалона – всего семь человек задержаны прямо на рабочем месте. Колл-центр располагался в одном из офисных зданий. В ходе проведенного обыска полиция изъяла документацию и компьютерную технику. Сами задержанные уверяют, что ничего о махинациях не знали, действовали строго по инструкции.

Как выяснилось, от действий предпринимателей пострадали как минимум 25 человек. И это только те, кто успел обратиться с заявлением в полицию. Впрочем, некоторые клиенты оказались более бдительными. Один молодой человек, внимательно прочитав договор, решил забрать машину обратно.

"Если машину они не продают, и мы машину свою хотим забрать, мы все равно должны оплатить им 40 тысяч. Непонятно за что. В договоре все прописано", - рассказал клиент автосалона.

Действия сотрудников автосалона в полиции расценили как мошенничество в крупном размере. Следствию еще предстоит выяснить, как давно работала эта схема, и были ли сами сотрудники в курсе происходящего.

"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По документам большинство машин проданы. Так что возвращать автомобили теперь придется через суд.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".