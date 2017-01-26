"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за снега

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В Москве 26 января из-за снега и обледенения объявлен "желтый" уровень опасности. Как сообщили в Гидрометцентре России, к концу дня в столице начнет идти снег, температура воздуха начнет повышаться и к вечеру составит 10-12 градусов мороза.

В Москве 26 января объявлен "желтый" уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна", - отметили синоптики.

По их данным, к концу дня, начиная с северо-западных районов, в столице пойдет снег. Температура воздуха после морозной ночи начнет повышаться. К вечеру столбики термометров поднимутся до 10-12 градусов ниже нуля. По области температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза.

За минувшие сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков. Вечером 24 января началась сильная метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. В городе заметно осложнилась дорожная ситуация. Из-за гололедицы произошло большое количество аварий, которые затруднили движение общественного транспорта.

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