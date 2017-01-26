Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе

Теги: взрыв тэц Происшествие пенза

В результате хлопка на ТЭЦ в Пензе один человек погиб. Данные о пострадавших продолжают уточняться. В ГУ МЧС по Пензенской области сообщили, что из-за взрыва обрушились металлические конструкции на площади 600 квадратных метров.

В результате взрыва на ТЭЦ в Пензе погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф. В свою очередь, в региональном МЧС отметили, что из-за хлопка обрушились металлические конструкции здания на площади 600 квадратных метров.

"По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших в результате инцидента продолжают уточняться.