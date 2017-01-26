Ученые доказали, что кошки не глупее собак

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Утверждение, что собаки умнее кошек – всего лишь миф. К таким выводам пришли японские ученые, исследовав способности "мурок" запоминать факты.

Японские исследователи выяснили, что кошки не глупее собак. Эксперименту подверглись порядка 50 питомцев, которые, как оказалось, и через 15-20 минут могли вспомнить, из какой миски они ели, а какая пуста, пишет "Русская планета".

Ранее считалось, что устойчивые воспоминания – прерогатива людей и умных животных – таких, например, как собаки.